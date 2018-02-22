Орешкин рассказал, какие темы он ожидает услышать в послании Путина парламенту

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучит инициативы по ускорению дальнейшего роста экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«18 марта состоятся выборы президента России, а 1 марта будет оглашено послание Федеральному Собранию, в рамках которого будут озвучены ключевые инициативы, которые будут способствовать ускорению темпов роста экономики и темпов роста внутреннего спроса», — сказал Орешкин на встрече с деловыми кругами Японии.

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Он также добавил, что поэтому российские власти продолжат реформы, которые создадут условия для ускорения темпов развития экономики, большое значение также будет уделяться здравоохранению и повышению продолжительности жизни.

Ранее сообщалось, что названы особенности послания Путина Федеральному собранию.