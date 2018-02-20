В Госдуме поддержали идею наделить Счетную палату правом проверки Промсвязьбанка
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал предложение Счетной палаты дать ведомству право проводить проверки Промсвязьбанка. Об этом сообщает RNS.
«Я поддерживаю, внесем в законопроект. Государственный банк, там бюджетные ресурсы используются, почему не проверять? Принять надо, конечно», — сказал Аксаков.
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что министерство финансов надеется внести законопроект о передаче Промсвязьбанка в госсобственность до конца текущей недели.