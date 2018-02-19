Минпромторг прокомментировал информацию о возможном сокращении количества аптек

Минпромторг изучает разные позиции участников рынка по закону, который разрешит продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Минпромторг изучает разные позиции участников рынка по законопроекту», — заявили в пресс-службе.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что крупнейшие аптечные сети могут закрыть до половины своих аптек в России.

Уточняется, что это произойдет при принятии закона, разрешающего продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств.