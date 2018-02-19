Лавров рассказал, для чего нужен «Турецкий поток»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проект «Турецкий поток» нужен, чтобы повысить возможности для балканских стран получать российский газ. Об этом сообщает РИА «Новости»,

«Мы вместе с турками стремимся повысить возможности для балканских стран получать российский газ. У нас уже активно реализуется проект «Турецкий поток». Мы это делаем открыто», — сказал Лавров.

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Министр подчеркнул, что он готов принимать любые решения по «Турецкому потоку» с учетом тех интересов, которые есть у балканских стран и у Европейского союза.

Ранее сообщалось, что «Газпром» повысил оценку стоимости «Турецкого потока».