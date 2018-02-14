Банк России намерен ввести новые ограничения для МФО

Банк России разработал новые требования для микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Регулятор считает целесообразным установить единое ограничение предельной задолженности заемщика по договору потребительского займа в размере 2,5-кратной суммы займа. При достижении указанного коэффициента начисление процентов за пользование займом, а также неустойки (штрафов, пени) и иных платежей не допускается», — сообщает издание.

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Уточнятся, что данная норма может вступить в силу уже с 1 июля 2018 года либо незамедлительно после принятия закона об ограничении максимальной суммы процентов по займам.

Как стало известно, регулятор намерен продолжать ужесточать ограничения.

«С 1 июля 2019 года коэффициент будет снижен до 200%, с 1 июля 2020 года — до 150%. Одновременно предлагается ввести ограничение ежедневной процентной ставки 1,5%, а с 1 июля 2019 года — 1% в день», — отмечает «Ъ».

Ранее сообщалось, что Центробанк обяжет банки и МФО рассчитывать показатели долговой нагрузки физлиц.