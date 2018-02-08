Глава «Газпром нефти» рассказал о конкуренции на рынке за молодых специалистов

Нефтегазовой отрасли придется конкурировать за молодых специалистов с компаниями, работающими в IT и банковской сферах, за молодых, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков рамках финала конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

«Развернулась борьба, битва за мозги. На смену поколению Х, которое еще не ушло, начинает приходить поколение У. Это поколение с совсем другими запросами, ожиданиями, и здесь очень важно нефтяной отрасли не проиграть битву за молодые мозги, за таланты. Сделать так, чтобы они не выбрали IT-сектор или банковский сектор, а пришли на работу к нам», - сказал Дюков.

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Он отметил, что в настоящее время борьба за молодых специалистов между нефтегазовым и финансовым и IT-секторами экономики развернулась в западных странах.

Финалистам конкурса Дюков в четверг предложил разработать инструменты и имиджевые мероприятия, применимые для российского рынка, «которые позволили бы нефтяной отрасли не поиграть битву с другими отраслями и сегментами экономики».