В храме Василия Блаженного могут ввести квоты на туристов

В главной достопримечательности Москвы, храме Василия Блаженного, могут быть ограничено число посетителей. Необходимость введения квот связана с заботой о памятнике архитектуры. Об этом журналистам рассказал директор Государственного исторического музея (храм является частью музея) Алексей Левыкин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас сложилась определенная дисгармония посещений наших объектов. Самая посещаемая территория иностранными туристами — Покровский собор, который известен так же как собор Василия Блаженного. По данным прошлого года, он достиг предела антропогенной нагрузки», — сказал он.

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Ежегодно храм посещают более 500 тыс. человек, в то время как все комплексы Государственного исторического музея — 1,2 млн человек, в том числе 100 тыс. иностранцев.

По словам Левыкина, все косвенные попытки урегулировать ситуацию ни к чему не привели, поэтому в текущем году будет проводиться мониторинг ситуации. «В этом году будем смотреть: если перейдем планку прошлого года, то в 2019 году мы будем думать о квотировании посещаемости, работая с нашими партнерами среди туристических компаний», — заявил он.

Конкретных механизмов ограничения числа посетителей у музея пока нет, однако ясно, что возможные квоты коснутся только туристов. Как заявил Левыкин, квотирование не коснется верующих и паломников, так как последние несколько десятилетий Покровский собор находится в совместном пользовании музея и Русской православной церкви.