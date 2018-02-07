Медведев поручил найти деньги на поддержку АПК

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос выделения дополнительного финансирования на развитие сельского хозяйства в 2018 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было принято решение, дано поручение найти ресурсы, источники, возможности для того, чтобы поддержать агропромышленный комплекс, особенно инвестиционные проекты, которые будут двигать нашу страну и в целом сельское хозяйство. Выводить нас на совершенно новый уровень, в том числе, экспорта. Суммы разные — от 10 до 30 млрд руб. Но это все нуждается в проработке, и конечно, в поиске источников.», — сказал Ткачев.

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Он подчеркнул, что деньги являются самой главной и самой большой проблемой.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила экспорт продукции АПК на 15%.