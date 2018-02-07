ЕК повысила прогноз по росту экономики еврозоны

Еврокомиссия повысила прогноз по росту реального ВВП еврозоны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что оценка улучшена до 2,3% на 2018 год.

В свою очередь оценка 2019 года улучшена с 1,9% до 2%.

Ранее сообщалось, что индекс деловой активности еврозоны достиг максимума за 12 лет.