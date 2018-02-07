Посол: Россия начала высылать северокорейских рабочих

Власти российских регионов начали высылать северокорейских рабочих, что требует резолюция СБ ООН. Об этом заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, передает РИА «Новости».

«Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно. Многие губернаторы уже начали высылать [рабочих КНДР]», — сказал Мацегора.

Он отметил, что ежегодно гражданам КНДР выдается 12-15 тыс. российских виз, 90% из которых являются краткосрочными рабочими визами.