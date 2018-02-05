Путин подписал закон о валютной зарплате работающих за рубежом россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работающим в российских компаниях за рубежом россиянам получать зарплату в иностранной валюте.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте», — говорится в документе.

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Госдума приняла закон о валютной зарплате для россиян в конце января.

В октябре прошлого года правительство внесло в Госдуму законопроект о валютной зарплате.

В кабмине уточнили, что законопроект направлен на обеспечение возможности получения проживающими за пределами России российскими гражданами заработной платы и других выплат, связанных с выполнением ими за рубежом своих трудовых обязанностей по трудовым договорам, заключаемым с юридическими лицами — резидентами, в иностранной валюте.