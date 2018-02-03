Депутат Рады рассказал о влиянии антироссийских санкций на ВВП Украины

Народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne заявил, что санкции против России, введенные США и Европой, лишили Украину половины ВВП.

«Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину», — заявил Мураев.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины оценил рост ВВП страны в 2,1%.