ЦБ ожидает рост экономики России в 1-1,5%

Банк России ожидает рост ВВП в первом полугодии в годовом выражении в 1-1,5%. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«В первом полугодии 2018 года темпы прироста ВВП в годовом выражении оцениваются на уровне 1-1,5%. Способствовать этому будет потребительский и инвестиционный спрос, увеличение которого поддержит рост производства», — заявили в ЦБ.

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Также стало известно, что Центробанк зафиксировал сезонно очищенный спад ВВП России в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим кварталом.

«По оценкам, меньший рост ВВП в 2017 году был связан со снижением в ноябре-декабре выпуска в промышленности и транспорте. По оценке, в четвертом квартале прирост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом был отрицательным с исключением сезонности», — отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 1,5%.