Путин похвалил Мантурова за работу Фонда развития промышленности
Президент России Владимир Путин похвалил министра промышленности Дениса Мантурова за удовлетворительную работу Фонда развития промышленности, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Путин отметил активную работу фонда, в портфеле которого около 270 проектов с общим объемом частных вложений свыше 170 млрд руб., при участии фонда уже открыто 35 новых производств.
«Важно отметить, мы часто чаще всего говорим о проблемах, и Денис Валентинович (Мантуров) об этом знает, часто подвергается справедливой критике. Но должен сказать, что фонд, который функционирует под вашим руководством, работает удовлетворительно, скажем, чтобы не перехвалить никого», — сказал Путин на заседании Госсовета по развитию промышленности в регионах.