Россия и Сирия согласовали сотрудничество по восстановлению энергообъектов

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли подписали «дорожную карту» о сотрудничестве в сфере энергетики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически важных проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергообъектов на территории Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее Новак заявил о готовности России помочь Сирии в восстановлении нефтяной индустрии.