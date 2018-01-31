В Госдуме сообщили о сроках принятия проекта по амнистии капитала

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что палата планирует рассмотреть и принять пакет проектов по продлению сроков амнистии капитала на следующей неделе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы планируем рассмотреть в первом чтении этот законопроект на заседании ГД 7 февраля и затем на этой же неделе — в пятницу — принять во втором и третьем чтении с тем, чтобы направить в Совет Федерации, чтобы эти законопроекты могли быть подписаны президентом в феврале этого года», — сказал Жуков.

Ранее сообщалось, что депутаты Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Госдуму пакет из трех законопроектов о проведении амнистии капиталов в 2018-2019 годах.