«Газпром» сообщил о самом важном участке «Северного потока — 2»

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал разрешение Германией строительства «Северный поток — 2» в ее территориальных водах ключевым решением. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это ключевое решение, которое уже сейчас открывает возможность начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и берегового приемного терминала в Грайфсвальде», — сказал Миллер.

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Ранее сообщалось, что Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих водах.

Уточняется, что в начале ноября 2017 года горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на работы в районе континентального шельфа Германии.