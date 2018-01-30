В Минфине США рассказал о работе над новыми санкциями

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил , что новые антироссийские санкции будут введены «в ближайшем будущем», Вашингтон уже ведет работу над ними, сообщает РИА «Новости».

«Мы намерены использовать (обнародованный накануне) доклад и разведданные для того, чтобы вводить дополнительные санкции мы работаем над ними», — сказал Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете сената.

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Говоря о сроках он отметил, что он «хочет быть осторожен».

«Заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем, в течение нескольких месяцев вы увидите — может и месяц, но я должен быть осторожен в этом, поскольку необходимо проделать много работы», — сказал Мнучин.

Ранее минфин США анонсировал санкции вслед за «кремлевским докладом».

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

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