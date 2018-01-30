Медведев: «кремлевский доклад» будет долго отравлять отношения России и США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что «кремлевский доклад» США будет отравлять отношения двух стран долгое время. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это реализация того закона, который был принят, который носит абсолютно дискриминационный характер в отношении нашей страны, который, безусловно, будет отравлять наши контакты, наши отношения на протяжении достаточно длительного времени», — сказал Медведев.

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Ранее премьер-министр сообщил, что непопадание в «кремлевский доклад» США — это повод уволиться.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

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