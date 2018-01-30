Глазьев: США проигрывают мировую войну
Советник президента России Сергей Глазьев прокомментировал «Газете.Ru» опубликование США «кремлевского доклада».
«Давайте не будем недооценивать санкции США против России. США ведут против нас системную войну. До танков и орудий дело не дошло, но американский законодатель системно подходит к делу. И понятно, почему. США не смогли удержать глобальную гегемонию, США проигрывают мировую войну, которую сами же и затеяли, поэтому специально наращивают давление, чтобы обрести второе дыхание», — сказал Глазьев.
Он подчеркнул, что США уже проиграли экономическую войну Китаю.
«Китай успешно развивает объединяющую экономическую модель нового Шелкового пути. Это не та модель, которую навязывают миру США: раздеть всех до нитки, догола и радоваться объятиям. Утрачено доверие к США и в Индокитае, в странах Африки. Более того, многие страны боятся американской агрессии, так как США действуют на Украине и на Корейском полуострове», — добавил Глазьев.
Советник отметил, что сам «кремлевский доклад» составлен по формальному признаку.
«Основная часть мишений для санкций выбрана механически, но, повторяю, недооценивать США не стоит. Я считаю, «черный список» противников Америки будет расширяться. И в этой связи надо бы давно уже понять: те, кто хранит деньги в американской валюте, кто имеет в США недвижимость, фактически субсидируют врага», — подытожил Глазьев.
Как стало известно, США опубликовали «Кремлевский доклад».
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