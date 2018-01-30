Госдеп сообщил о передаче деталей по санкциям конгрессу в секретном докладе

Госдеп США сообщил, что передал детали по выполнению антироссийских санкций конгрессу в секретном докладе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, антироссийские санкции оказывают негативное влияние на контракты в оборонной сфере России.

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«Дальнейшие детали содержатся в секретном докладе, переданном в конгресс», – сказал источник.

Ранее в Госдепе сообщили, что программа санкций США будет продолжаться, пока Россия не прекратит «провокационные и дестабилизирующие» действия.