Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что рост реальных доходов должен коснуться и бюджетного сектора, и коммерческих предприятий, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на церемонии подписания генсоглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

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«Повторю, нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора… и, конечно, коммерческого. Потому что конкурентоспособность предприятий, их устойчивое перспективное развитие сегодня прямо зависит от создания привлекательных условий для самореализации работников», — сказал Путин.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за прошлый год снизились на 1,7%.