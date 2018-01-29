«ВИМ-Авиа»: Росавиация отказывает в просьбе погасить долги по зарплатам

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» рассчитывает на то, что долги по зарплате перед сотрудниками будут погашены за счет средств «Аэрофлота». Об этом сообщается на странице перевозчика в фейсбуке.

«В конце сентября 2017 г. вице-премьер Аркадий Дворкович утвердил директиву, предусматривающую предоставление ПАО «Аэрофлот» права использовать собственные средства на общую сумму, не превышающую 1,8 млрд руб., на обеспечение текущей операционной и финансовой деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа». Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы должно производиться только на основании письменного указания Росавиации», — сказано в заявлении.

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Уточняется, что на данный момент было израсходовано около 600 млн руб.

«Авиакомпания неоднократно обращалась в Росавиацию с просьбой рассмотреть возможность оплаты задолженности по заработной плате перед сотрудниками из выделенного правительством бюджета, Росавиация отвечала отказом», — заявили в «ВИМ-Авиа».

В авиакомпании рассказали, что суммарная задолженность перед сотрудниками за 2017 год составляет 541 млн руб., а с январем эта сумма вырастет до 630 млн руб.

В прошлом году глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» задействовано 600 млн руб. средств «Аэрофлота».