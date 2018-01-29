«Известия»: власти планируют поддержать добычу сланцевой нефти

Российские нефтяники получат возможность отрабатывать новые методы добычи сланцевой нефти на отдельных полигонах с 2019 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на поправки в закон «О недрах», подготовленные Минприроды.

«Сланец залегает глубоко в земной коре, поэтому добраться до него крайне сложно и дорого. Из-за этого в России практически не интересуются разработкой сланцев. Однако сокращение количества крупных месторождений традиционной нефти в нераспределенном фонде в последнее время все ближе подталкивает к добыче трудноизвлекаемой нефти», — поясняет издание.

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Как стало известно, в Минприроды решили дополнительно стимулировать разработку нетрадиционных запасов сырья и создать отдельный вид пользования недрами — специальные полигоны, где будут тестироваться новые методы добычи.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что он не боится роста добычи сланцевой нефти в США.