МЭР предложило удаленную регистрацию в ФНС для самозанятых

Министерство экономического развития предложило ввести удаленную регистрацию в Федеральной налоговой службе (ФНС) для самозанятых граждан. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя ведомства.

Уточняется, что на данный момент постановка на учет самозанятых осуществляется по месту жительства или месту пребывания физического лица.

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«Сейчас в министерстве формируются предложения с перечнем различных дополнительных преференций, после в обсуждение планируется вовлечь как экспертное сообщество, так и самих самозанятых. При этом, министерство исходит из необходимости создания максимально комфортного для граждан правового режима, реализация которого будет основана на применении интернет-платформ, сервисов и услуг, технологий удаленной постановки на учет в налоговых органах», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен продлить налоговые каникулы для самозанятых.