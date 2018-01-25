Лукашенко подписал декрет об отмене «налога на тунеядцев»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил декрет, которым освободил неработающих граждан страны от сбора на финансирование государственных расходов, сообщается на официальном сайте главы государства.
«В новый Декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что неработающие граждане страны будут оплачивать предоставляемые государством услуги по их полной стоимости. Для содействия трудоустройству граждан планируется создать постоянно действующие комиссии, в которые войдут депутаты и специалисты местных органов власти.
Ранее глава МЭР Максим Орешкин оценил возможность введения «налога на тунеядство».