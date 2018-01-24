Доллар упал до минимума с 2014 года

Курс американского доллара упал в ходе торгов до минимума с 2014 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что это произошло после того, как министр финансов США Стивен Мнучин высказал поддержку слабой национальной валюте.

Как стало известно, евро торгуется в районе $1,2385.

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В свою очередь индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,63%, до 89,71 пункта.

В начала января курс доллара упал ниже 57 руб.