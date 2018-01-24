Костин назвал западные санкции «экономической войной»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Запад хочет с помощью санкций создать давление на Россию, сообщает РИА «Новости».

«Это то, чего, я думаю, Запад добивается. Я думаю, что они хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб Россия сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них. Я думаю, что это экономическая война, это не просто торговая война, когда вы просто ограничиваете немного импорт или экспорт», — заявил Костин в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос об опасениях санкций.

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По его словам, санкции являются полномасштабной атакой на Россию с большим давлением на экономику.

Ранее Костин оценил последствия возможного введения новых санкций США против России.