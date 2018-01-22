Медведев: проблема с очередями в детсады почти решена

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что проблема с очередями в детские сады практически решена. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы активно занимались проблемой очередей в детские сады для детей в возрасте от трех до семи лет. Эту задачу мы практически решили», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что на данный момент было создано более миллиона дополнительных мест в детских садах.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что актуальная очередь в ясельные группы детских садов составляет 272 тыс. детей.