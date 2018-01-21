Новак: Россия за 2017 год выполнила условия ОПЕК+ на 100% с лишним

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что за 2017 год страна выполнила обязательства по соглашению ОПЕК+ чуть более чем на 100%, передает РИА «Новости».

«В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%», — сказал Новак, отвечая на вопрос об исполнении сделки Россией.

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По прогнозам министра, рынок нефти должен сбалансироваться в 2018 году.

«Мы считаем, что в целом в этом году рынок должен сбалансироваться. Когда это произойдет — покажет время. Сейчас идет хорошая балансировка, снижение остатков (нефти — «Газета.Ru») в целом по миру», — отметил Новак.

Ранее в МЭА сообщили, что Россия сократила добычу нефти более, чем на 260 тыс. баррелей в сутки.