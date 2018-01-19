«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»

«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Газету.Ru».

«По дипломатическим каналам «Газпром» получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции», — говорится в сообщении.

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию до конца 2019 года.

Ранее в Турции началось строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток».