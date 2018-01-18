Банк России отказался от «индекса счастья»

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что ЦБ намерен в конце весны — начале лета приступить к опросу россиян об их благополучии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если все будет хорошо, то поздняя весна — лето будет страновое обследование, будет сформирован перечень вопросов. (. . .) Скорее, май — первая волна вопросов», — сказал Дмитриев.

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Он подчеркнул, что регулятор хочет изучить факторы, которые формируют ощущение благополучия у граждан России.

«Мы отказались от «индекса счастья», потому что «счастье» — вещь совсем эфемерная и с благополучием менее связанная», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор посчитал два новогодних индекса: салат «Оливье» и «Селедка под шубой».