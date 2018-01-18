Emirates подписала с Airbus соглашение на покупку 36 самолетов

Авиакомпания Emirates подписала с Airbus меморандум о взаимопонимании на покупку еще 36 самолетов А380. Об этом сообщается в пресс-релизе Airbus, поступившем в «Газету.Ru».

Подписанное соглашение включает в себя заказ на 20 самолетов А380 и опцион на 16 воздушных судов. Поставки самолетов начнутся в 2020 году. Стоимость контракта в каталожных ценах оценивается в $16 млрд.

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«Мы никогда не скрывали, что А380 является важной составляющей успеха авиакомпании Emirates. Наши пассажиры любят этот самолет. Мы эксплуатируем его на разных направлениях нашей маршрутной сети и можем уверенно сказать, что самолет полностью доказал свою эксплуатационную гибкость. Некоторые из заказанных самолетов будут использованы для замены парка наших воздушных судов, другие — для будущего роста. Мы продолжим тесно сотрудничать с Airbus относительно дальнейших улучшений продукта и пассажирского салона, в частности», — заявил глава группы компаний Emirates Ахмед бин Саид Аль Муктум.

Ранее сообщалось, что Airbus может отказаться от серийного производства самого большого серийного лайнера в мире А380.