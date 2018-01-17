Биткоин упал ниже $10 тысяч

Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Курс биткоина по данным Coindesk падал ниже $10 тысяч, до $9,958.

На 16:40 мск курс биткоина составляет $10,387.

Ранее сообщалось, что курс биткоина за сутки обрушился на 25%.