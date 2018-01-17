В ЦБ рассказали об «эффекте виагры» криптовалюты

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил на Гайдаровском форуме, что ЦБ беспокоит «эффект виагры», который может возникнуть с криптовалютами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, виагру изобрели, чтобы она воздействовала на сердечную мышцу, но получили «что-то другое». Также и криптовалюты вместо платежного средства стали «шикарной платформой для финансовых пирамид».

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что криптовалюты через несколько лет могут исчезнуть.

Он также подчеркнул, что блокчейн может стать частью повседневной реальности.