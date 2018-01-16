Голикова: власти не допустят дефолта регионов

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Газете.Ru» заявила, что власти не допустят дефолта регионов.

«Конечно, никогда мы не допустим дефолта регионов, это понятно», — сказала она.

По ее словам, бюджетный кризис в регионах невозможен по определению.

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«Регионы – это такая же ветвь государственной власти, как и федерации. Мы все несем консолидированную ответственность за то, что происходит, как бы и кто бы что ни говорил относительно бюджетного федерализма», — пояснила Голикова.

По ее мнению, возникшая задолженность связана с безответственной политикой в отношении формирований и исполнения бюджетов регионов.

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