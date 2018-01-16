Россельхознадзор ограничил ввоз животных и мяса из ЮАР

Россельхознадзор ввел масштабные ограничения на поставки из ЮАР живой птицы, животных и мяса в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства.

Уточняется, что «запрет введен из-за возникновения на территории ЮАР очага высокопатогенного гриппа птиц, а также нестабильной эпизоотической ситуации по блютангу, африканской чуме свиней и лошадей».

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Как стало известно, запрет касается живой птицы, инкубационных яиц, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции.

Ранее сообщалось, что в Россию запретили ввозить сперму быков и баранов из Швейцарии.