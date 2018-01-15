Лавров: США боятся честно конкурировать с Россией в газовой сфере

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США боятся честно конкурировать с Россией в газовой сфере. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«В действиях США просматривается и боязнь честной конкуренции, а поскольку честной конкуренции пока они не потянут, они переходят к нечестной конкуренции и политическому давлению, к тому, чтобы заставить европейские страны получать более дорогой газ», — сказал Лавров.

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Ранее сообщалось, что польская компания PGNiG заключила контракт с компанией Centrica LNG о поставках сжиженного природного газа из США.

Польская сторона объяснила сделку необходимостью повышения энергетической безопасности региона с историческим доминированием газа из России.