Глава ВТБ встретился с президентом Анголы Жоао Лоресом

Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе рабочего визита в Республику Анголу встретился с президентом страны Жоао Лоресом.

Встреча была посвящена вопросам развития отношений группы ВТБ с Анголой и дальнейшему участию банка в финансовых и инфраструктурных проектах республики.

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Также стороны обсудили участие ВТБ в организации международных заимствований для Анголы, вопросы реструктуризации текущего долга страны, а также перспективы кредитования банком важнейших отраслей ангольской экономики.

Президент Анголы отметил важный вклад Banco VTB Africa SA и Группы ВТБ в развитии финансового рынка и экономики страны.

В ходе визита Андрей Костин встретился также с главами Министерства Финансов и Центрального Банка Анголы. Стороны договорились, что сотрудники ВТБ посетят Анголу для предоставления консультаций по вопросам организации надзора финансового рынка и развития банковской сферы.

Андрей Костин отметил, что Группа ВТБ работает на ангольском рынке с 2006 года. Банк имеет весомый портфель проектов и сделок в сегменте корпоративно-инвестиционного бизнеса в этой стране, активно способствует привлечению инвестиций в экономику Анголы. ВТБ и в дальнейшем приложит все усилия для развития двусторонних отношений между странами.