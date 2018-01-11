Инфляция в России с начала 2018 года составила 0,2%

Инфляция в России в период с 1 по 9 января 2018 года составила 0,2%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

За прошедший период куриные яйца подорожали на 0,6%, цены сахар-песок и пшено выросли на 0,3% и 0,2% соответственно.

Вместе с тем гречневая крупа стала дешевле на 0,5%, свинина, вермишель и карамель — на 0,1-0,2%.

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Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%: на картофель, белокочанную капусту, лук, морковь, помидоры и огурцы — 2,4-3,7%.

Проезд в метро стал дороже на 1,7%, в городском наземном транспорте — на 1,2%.

Ранее сообщалось, что инфляция в России в 2017 году составила 2,5%.