S&P снова объявило дефолт по облигациям Венесуэлы

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) снова понизило кредитный рейтинг Венесуэлы до дефолтного уровня по одному виду гособлигаций, сообщает РИА «Новости».

Речь идет о глобальных облигациях со сроком погашения в 2020 году.

«Венесуэла не сделала купонный платеж на $45 млн с учетом 30-дневного льготного периода», — говорится в сообщении S&P.

Ранее сообщалось, что агентство понизило рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до «SD».