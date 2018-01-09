«Ъ»: в США доставят российский сжиженный газ

В США доставят первую партию газа с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Причина такой странной сделки — резкий рост цен на газ на восточном побережье США. Из-за снежного шторма на днях они поднимались до беспрецедентных $6,3 тыс. за 1 тыс. кубометров», — сообщает издание.

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Как стало известно, собственником газа еще при отгрузке в Сабетте стала малайзийская компания Petronas, а затем он был перепродан. Конечным покупателем выступила Engie.

Уточняется, что данная поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка США. По данным американской таможенной службы, указанный груз является первой импортной партией, которая придет в регазификационный терминал Everett, с 2014 года.

Ранее сообщалось, что первая партия СПГ с «Ямал СПГ» может отправиться к китайской компании.