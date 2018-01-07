В Совфеде назвали беспределом требование ЕС о взыскании за эмбарго на ввоз свинины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал намерение Евросоюза взыскать с России €1,39 млрд в год из-за ограничения импорта свинины «беспределом», сообщает RT.

«Нужны аргументы, пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?» — отметил Джабаров.

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Он добавил, что ЕС вводит экономические санкции, считая это нормальным, а ответные меры пытается представить как нарушение норм ВТО.

По словам Джабарова, даже в случае признания судом законности иска Россия должна отказаться от его исполнения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил взыскать с России €1,4 млрд за эмбарго на ввоз свинины.