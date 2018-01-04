Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 2014 года

Согласно данным торгов Московской биржи, индекс РТС, который является одним из основных фондовых индикаторов, поднялся до 1200 пунктов впервые с 2014 года на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля.

К 13:33 МСК индекс РТС составил 1200 пунктов (+1,4%), максимум сессии — 1200,51 пункта.

Индекс МосБиржи к этому часу вырос до 2177,22 пункта (+1,1%).

Ранее цена на нефть марки Brent в ходе торгов достигла уровня в $68 за баррель