Индекс РТС превысил 1200 пунктов впервые с 2014 года

Российский фондовый рынок растет, индекс ММВБ превысил 1300 пунктов iStockPhoto

Согласно данным торгов Московской биржи, индекс РТС, который является одним из основных фондовых индикаторов, поднялся до 1200 пунктов впервые с 2014 года на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля.

К 13:33 МСК индекс РТС составил 1200 пунктов (+1,4%), максимум сессии — 1200,51 пункта.

Индекс МосБиржи к этому часу вырос до 2177,22 пункта (+1,1%).
Ранее цена на нефть марки Brent в ходе торгов достигла уровня в $68 за баррель