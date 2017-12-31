Великобритания может ввести собственную криптовалюту в следующем году

Новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов, может появиться в Великобритании в 2018 году и преобразовать банковский сектор государства, заменив привычные банки. Об этом сообщил Sunday Express.

Эта валюта может позволить британцам даже использовать Центробанк страны, чтобы держать сбережения в электронной форме, вместо того, чтобы идти в банк.

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Это, в свою очередь, позволит совершать серьезные покупки, такие как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Интерес к криптовалюте подстегнул рост курса биткоина. При этом сообщается, что новая валюта будет гораздо менее волатильна благодаря привязке к фунту.

Ранее аналитик банка Morgan Stanley Джеймс Фосетт заявил, что реальная стоимость биткоина составляет $0.