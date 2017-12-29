Российские авиакомпании в 2017 году увеличили перевозки пассажиров на 18,6%
Российские авиакомпании в 2017 году увеличили перевозки пассажиров на 18,6%, до 105 млн человек. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
«В этом году мы преодолели исторический максимум и перешагнули рубеж в 100 млн пассажиров. Примечательно, что две трети от всего объема пассажирских перевозок в 2017 году осуществлены на внутренних воздушных линиях. Это очень хороший показатель, который в мы планируем увеличивать за счет развития потенциала аэропортов Дальнего Востока и Крайнего Севера и восстановления существовавшей ранее обширной сети местных воздушных сообщений в этих регионах», — сказал глава Росавиации Александр Нерадько.
Как стало известно, за декабрь 2017 года авиакомпании обслужили более 7,6 млн пассажиров.
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров более чем на 19%.