Российские авиакомпании в 2017 году увеличили перевозки пассажиров на 18,6%, до 105 млн человек. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«В этом году мы преодолели исторический максимум и перешагнули рубеж в 100 млн пассажиров. Примечательно, что две трети от всего объема пассажирских перевозок в 2017 году осуществлены на внутренних воздушных линиях. Это очень хороший показатель, который в мы планируем увеличивать за счет развития потенциала аэропортов Дальнего Востока и Крайнего Севера и восстановления существовавшей ранее обширной сети местных воздушных сообщений в этих регионах», — сказал глава Росавиации Александр Нерадько.

Реклама

Как стало известно, за декабрь 2017 года авиакомпании обслужили более 7,6 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров более чем на 19%.