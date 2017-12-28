WSJ: японский SoftBank купит 20% акций Uber

Японский холдинг SoftBank приобретет около 20% акций компании Uber. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При покупке доли в компании Uber оценили в $48 млрд. Это меньше, чем $70 млрд, в которые компанию оценивают на рынке. Таким образом, SoftBank приобреетет акции Uber со скидкой почти в 30%.

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Тем не менее неизвестно, когда точно Uber выйдет на IPO. Как сообщалось ранее, первичное размещение ожидается на ранее начала 2019 года.

Ранее в Uber назначили нового гендиректора.