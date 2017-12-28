ФАС: власти отложат рассмотрение сделок по EDC в случае санкций

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что рассмотрение властями сделки по покупке доли в российской нефтесервисной компании EDC может отложиться в случае новых санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если у нас действительно будут данные, что могут сильно меняться санкции, то я не исключаю, что вообще этот вопрос весь, который касается нефтедобычи, переедет на февраль или на март. Пока мы не разберемся с новыми санкциями», — сказал Артемьев.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что решение о продаже доли в Eurasia Drilling Company (EDC) будет отвечать государственным интересам России.