Совфед одобрил ужесточение требований к управляющим компаниям

Совет Федерации одобрил законопроект, ограничивающий действие лицензии на управление многоквартирными домами пятью годами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Кроме того, законопроект запретит выдавать лицензии компаниям со схожими названиями и введет возможность сохранения экономии, полученной при надлежащем выполнении работ. Также поправками вводится понятие «грубого нарушения», что дает возможность быстрее сменить управляющую компанию.

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Документ разработан депутатами совместно с Минстроем России. Законопроект вводит ряд принципиальных изменений в сфере управления жильем. С одной стороны, он ужесточает принципы лицензирования деятельности управляющих организаций, а с другой — дает дополнительную экономическую мотивацию для добросовестных компаний.

Так, лицензия на управление будет ограничена сроком в 5 лет, по истечении которого компания должна будет подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям. Причем при выдаче новой лицензии органы жилищного надзора будут обязаны проверить регистрируемое название на схожесть с уже действующими лицензиями и, в случае, если компания с подобным названием уже действует, в выдаче такой лицензии будет отказано. Кроме того, законопроектом вводится возможность для УК направлять экономию от выполненных работ в прибыль, то есть искать лучшие предложения по стоимости работ и зарабатывать с учетом того, что работы будут выполнены качественно и в срок.

«Очищение рынка от недобросовестных компаний — важнейшая задача Минстроя России в рамках реализации стратегии развития ЖКХ. Самый эффективный инструмент — это лицензионный контроль. В том числе, мы предлагаем не допускать регистрации компаний, которые предельно схожими названиями умышленно вводят собственников в заблуждение. Но одновременно мы считаем необходимым поощрять добросовестные управляющие компании, мотивируя их к повышению эффективности своей деятельности», — отметил глава Минстроя России Михаил Мень.

Также законопроект, одобренный сенаторами, вводит понятие грубых нарушений, за совершение которых управляющая организация будет лишаться домов из управления — от конкретных домов, где эти нарушения были допущены, до аннулирования лицензии и исключения из реестра всех домов из управления.

Ранее СМИ сообщали, что управляющие компании могут отстранить от сбора средств за ЖКХ.