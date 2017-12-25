Правительство выделит субсидии РЖД на перевозки зерна

Правительство выделит субсидии РЖД на возмещение потерь в доходах при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Утверждены Правила предоставления субсидий ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Субсидии будут предоставляться на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу со станций железных дорог Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей в направлении станций железных дорог республик Бурятия и Дагестан, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краёв, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской областей и города Санкт-Петербурга», — заявили в правительстве.

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В кабмине подчеркнули, что принятые решения будут способствовать стимулированию вывоза излишков зерна из субъектов России.

В октябре губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предупредил вице-премьера Аркадия Дворковича о риске дефицита хлебопекарной продукции в городе.

Как стало известно, в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Из-за этого появляется риск срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.